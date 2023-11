Konec olomoucké kauzy s byty. Nájemníci je získali, ale s doplatkem

Jeho byt o dispozici 1+1 už tehdy přišel na zhruba osmnáct tisíc korun za metr čtvereční, což na začátek nového tisíciletí nebylo vůbec levné. „Výhodné to bylo v tom, že nebyla hned požadovaná plná cena, ale jen třetina, a s takovou výhodou, že po dobu dvaceti roků splácení se částka už neměnila,“ vysvětlil Chalupa.

Ve čtvrtek podepisovali převody noví majitelé zhruba 120 bytů v ulicích Jiráskova a Sladkovského. Mezi nimi byl i Petr Chalupa, který za svůj byt složil šedesát tisíc korun hotově, další dvě třetiny doplácel po dobu dvaceti let na nájemném.

Vše se ale změnilo v srpnu 2020, kdy mělo dojít k převodu bytů. To se nestalo. Radní se hájili tím, že miliardový majetek nelze přepsat jen tak. „Žádný z nově zvolených zastupitelů na sebe nebyl ochoten vzít riziko, že způsobí škodu, byť v dobrém úmyslu naplnit právní vztahy,“ vysvětlil olomoucký primátor Miroslav Žbánek (ANO).

„Hledalo se modelové řešení na základě odborných výpočtů, kolik lidé vložili a kolik činila cena dnes, a vyšel z toho nějaký matematický model,“ uvedl právní zástupce nájemníků Zdeněk Joukl.

Špatný příklad z Olomouce?

Výsledkem nakonec bylo, že například Petr Chalupa musel za svůj byt doplatit městu ještě sto tisíc korun. Jednání radních se nelíbilo jemu ani sdružení, které se převodem družstevních bytů zabývá po celém Česku.

„Byla bych ráda, aby si žádné město nebralo příklad z města Olomouce. Nájemci se dostali do situace, kdy se jim to otřásalo pod rukama a oni si vlastně doplácejí za něco, co už jednou zaplatili,“ reagovala předsedkyně spolku Spravedlnost pro bytová družstva Lenka Šlapáková.