Část Chodova je bez tepla. Bývalý dodavatel odpojil na dálku výměník

Odpojení výměníku nastalo ve středu odpoledne. Poté, co zástupci města vstoupili do prvního z výměníků, se po chvíli jeho provoz zastavil, a to bez fyzické přítomnosti kohokoli z firmy Marservis. Podle města tak došlo zřejmě k odpojení na dálku, přes softwarové ovládání. Jednatel Marservisu Václav Rumlena pak podle starosty varoval, že takto se vypne každý výměník, kam se město pokusí vstoupit.

„Jsme v situaci, kdy odpovědí na to, proč nechtějí zprovoznit výměníkovou stanici, je to, že je vpustíme zpátky do našeho objektu a uznáme, že ten majetek je jejich. To já udělat nemůžu, protože soud rozhodl, že majetek je náš a jednal bych protizákonně,“ řekl starosta Chodova Patrik Pizinger (Místní).

Marservis dosud neobnovil dodávky tepla do části Chodova. Vedení města se již v noci obrátilo na PČR, právníky, ERU a intenzivně se situací zabývá.

Teplo Chodov nyní hledá technické řešení, jak dodávky v co nejbližších hodinách obnovit. O situaci vás budeme průběžně informovat. — Město Chodov (@MChodov) November 23, 2023

Topí přímotopy a ohřívají vodu

Rumlena je nyní jediným podílníkem a jednatelem Marservisu, v sídle společnosti ve čtvrtek nebyl a mobilní telefon nezvedal. Podle vedení města komunikuje jen přes právníky a nehodlá rozhodnutí soudu respektovat. Město proto přebírání majetku pozastavilo.

Zatím se nečekané odpojení od tepla dotklo asi dvou set až tří set domácností, mateřské školky, denního centra Mateřídouška pro mentálně postižené a hasičské zbrojnice. „Problém je to velký, (chybějící) teplo a teplá voda pro naše inkontinentní klienty problém je. Zatím topíme, sehnali jsme si přímotopy a vodu ohříváme,“ popsala vedoucí centra Mateřídoušky Věra Bráborcová. „Jsem naštvaná strašně moc, přijde mi to jako terorismus,“ dodala.

Město se obrátilo na policii

Podle starosty se nyní město snaží spojit s firmou, která dodává software pro řízení teplofikace, zdali by městu pomohla převzít nad ní kontrolu. Jinak by se muselo do zařízení masivně zasáhnout tak, aby se dálkově ovládaná zařízení vyměnila za ruční. Zároveň se město obrátilo na policii s podezřením na trestný čin poškození a ohrožení provozu obecně prospěšného zařízení. Obrátí se i na ERÚ.

Prioritou je ale podle starosty obnovit dodávku tepla a zamezit tomu, aby Marservis vypnul i další výměníky, přes které jde teplo do většiny domácností a objektů ve městě s třinácti tisíci obyvateli.

Město Chodov pronajalo Marservisu teplofikaci v roce 1993, několik let na to ale začaly spory o platnost smlouvy. Ty se táhly dvacet let a teprve letos Nejvyšší soud rozhodl, že smlouva byla neplatná a že veškerý majetek teplofikace patří městu. Také Energetický regulační úřad, který roky váhal, letos k 16. listopadu Marservisu odebral licenci a přidělil ji městské společnosti Teplo Chodov. Od 17. listopadu tak podle mínění města Marservis podniká v Chodově neoprávněně.