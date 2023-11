Zlín chce zbourat „Šmoulí město“ a nahradit ho společenským centrem. Majitelé protestují

Do jedné z cukráren na zlínských Jižních Svazích si alespoň jednou týdně najde cestu i Denisa Hrušková. „Většinou se scházíme s maminkami, protože je tady hezký dětský koutek. I ceny jsou tu přívětivé,“ řekla. Takzvané Šmoulí město je součástí sídliště třicet let. V pětadvaceti budovách tam fungují bary, restaurace nebo kadeřnictví.

Komplex plánuje město zbourat a místo něj postavit komunitně-společenské centrum. Na jeho podobu chce vypsat soutěž. Zlín vlastní pozemky, samotné budovy patří jednadvaceti majitelům. Ti jsou sdružení ve spolku Šmoulí město a chtějí rozhodnutí magistrátu zvrátit.

„Děláme architektonický návrh, který chceme předložit městu. Chceme, aby se k tomu město vyjádřilo. Případně přes své architekty. A ve spolupráci s námi se dalo do toho, aby byla tato část navštěvovanější a zdobila město Zlín,“ řekl předseda spolku Šmoulí město Zlín Tomáš Pantlík.

„Z mnoha různých indicií je patrné, že by musela být ta investice poměrně výrazná, aby mohli uspět. Očekáváme, že by ty částky na zvelebení měly být v řádech desítek milionů korun,“ poznamenal náměstek hejtmana Zlín Pavel Brada (ANO).

Místní jednotní nejsou

V názoru na zachování budov nejsou jednotní ani místní. „Spíš staromilsky zachovat. Ale to stejně nepůjde,“ řekl Petr Zeman. „Lidé tu dělají v noci hrozný binec. Bylo by nejlepší, kdyby to zbourali,“ postěžovala si Lenka Marušáková.

Budovy měly v místě stát původně deset let, dobu přesáhly trojnásobně. Podle katastru nemovitostí patří dvě z nich otci lihového bosse Radka Březiny Vladimírovi. Další čtyři Tomáši Pantlíkovi, který se staral o jeho sklady lihu. V případu takzvané lihové mafie byl obžalovaný, soud ho před dvěma lety obžaloby zprostil. Dnes bojuje za zachování budov.

Setkání s majiteli plánuje město na přelomu listopadu a prosince. Koncem příštího roku chce začít s bouráním.