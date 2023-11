Začala modernizace železnice mezi Karlštejnem a Berounem. Vlaky budou jezdit po jedné koleji

Namísto běžně používaných padesáti kilometrů v hodině bude podle něj možné zachovat rychlost až 80 kilometrů po druhé koleji a úsek by měl být rozdělen na dvě části, aby bylo možné obsloužit co největší počet spojů. Svoboda uvedl, že počet vlakových spojů za 24 hodin sice při rekonstrukci klesne na 160 z nynějších 196, ale s obsluhou území pomohou i rychlíky.

Podle ministra dopravy Martina Kupky (ODS) bude mít rekonstrukce trati menší vliv na dopravu, než se původně očekávalo. „Provoz bude převážně po jedné koleji, dojde i k několika úplným nočním výlukám, ale snažíme se postupovat tak, aby to lidé pocítili negativně co nejméně,“ uvedl.

Trasa podél Berounky by ale měla být dál využívaná. „Roste zájem lidí o regionální dopravu, je to také nejsnazší cesta, jak se dostat z těchto míst do centra Prahy,“ dodal Kupka. V budoucnu by se podle něj měla proto podobně opravovat i trasa od Karlštejna směrem na Černošice.