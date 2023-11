Bývalý manažer Pražských služeb Kolinger dostal podmínku a pětimilionový trest

Pražský vrchní soud uložil bývalému obchodnímu řediteli Pražských služeb (PSAS) Tomáši Kolingerovi za zneužití informací a postavení v obchodním styku tříletý podmíněný trest s pětiletou zkušební dobou. Muž musí také zaplatit pět milionů korun a nesmí sedm let působit ve statutárních orgánech firem. Odvolací senát tak zmírnil verdikt prvoinstančního soudu, podle kterého měl jít někdejší manažer na pět let do vězení.