Nemocnice v Nymburku má novou magnetickou rezonanci, je první v regionu

„Budeme schopni nabídnout čekací lhůty v řádu dnů,“ řekla jednatelka nemocnice Nela Kvačková. Další nejbližší zařízení v regionu jsou v Kolíně a Mladé Boleslavi.

Metoda magnetické rezonance je podle ministra zdravotnictví Vlastimila Válka (TOP 09) první volbou u pacientů s neakutními bolestmi hlavy, zad nebo s onemocněním kloubů.

„V nemocnicích, kde je lůžkové ortopedické oddělení nebo lůžkové neurologické oddělení nebo se starají o sportovce nebo je kombinace těchto tří oborů, by měla být magnetická rezonance,“ řekl ministr.

Nymburská nemocnice podle něj takovou strukturu má. Rychle provedené vyšetření může v případě některých úrazů páteře rychle odhalit příčinu. „Pacient může být velmi rychle operován a nemusí mít následky, které jsou trvalé,“ vysvětlil Válek.

Přístroj s umělou inteligencí

Přístroj Siemens Magnetom Sola s indukcí magnetického pole 1,5 Tesla umožní vyšetření páteře, mozku, břicha, kolenních a kyčelních kloubů, případně také vyšetření prostaty a prsu. Přístroj využívá prvky umělé inteligence, které například pomáhají při plánování vyšetření. Patří k nejmodernějším zařízením svého druhu.

Nový přístroj je podle Kvačkové jednou z důležitých podmínek také při budování centra sportovní medicíny, které by v nemocnici mohlo vzniknout. „Vzhledem ke sportovnímu zázemí v našem městě je to moje dlouhodobá vize pro specializaci naší nemocnice. Magnetická rezonance je takový další střípek do mozaiky, aby to pak celé fungovalo v rámci několika let,“ řekla.

Rekonstrukce a pořízení přístroje se podle ní podařily v rekordním čase, nyní se proškoluje personál. Na vyšetření se mohou lidé objednávat od prosince, nejprve by měla být kapacita zhruba šest pacientů denně, později až dvanáct.

Nemocnice, jejímž majitelem je město Nymburk, dala od roku 2019 do modernizace a oprav desítky milionů korun. V roce 2019 schválil Nymburk pětiletý plán strategie nemocnice, do roku 2025 do ní má postupně investovat sto milionů korun. Nemocnice čerpá také z evropského programu React-EU.