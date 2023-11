Berbrova obhajoba označila dohody o vině a trestu dalších čtyř obžalovaných za nezákonné kvůli chybám

Soud se podle něj dopustil chyb ve dvou kategoriích, které Bohuslav demonstroval na Grímmově dohodě, obdobně to ale platí i u ostatních uzavřených dohod. Chyba byla podle Berbrova právníka například v tom, že podle zákona měl soud vydat dva výroky – výrok o dohodě o vině a trestu a současně samotný výrok o vině a trestu. Soud ale oba výroky spojil. Další pochybení vidí Bohuslav v tom, že soud zasáhl do textu dohody, kterou uzavřel státní zástupce s Grímmem, změnil podle něj část formulace, a následně tedy schválil dohodu, která nebyla mezi žalobcem a obžalovaným sjednána.

Drobné změny formulace dohody

„Soud je tady pouze od toho, aby dohodu schválil nebo neschválil, ale ne aby do ní zasahoval. On je rozhodčí, garant, pojistka, ale nesmí do té dohody o vině a trestu věcně zasahovat,“ uvedl Bohuslav. Podle přepisu nahrávky ze zářijového hlavního líčení i státní zástupce připustil, že byly přijaty drobné změny a reformulace dohody.

Další vážné pochybení spatřuje Bohuslav v tom, že soud nepoložil Grímmovi sérii otázek, které přímo ukládá trestní řád. Otázky mají prokázat, že obžalovaný ví, co dělá, když sjednává dohodu. Jsou to dotazy, zda obžalovaný ví, co mu je kladeno za vinu, jaká je právní kvalifikace, jaké jsou případné trestní sazby a důsledky přijaté dohody. Soud se má také podle zákona zeptat, zda obžalovaný dohodu uzavřel dobrovolně a bez nátlaku. „To je jedna z klíčových věcí, kterou vyžaduje i judikatura evropského soudu pro lidská práva, a to tam chybělo,“ řekl Bohuslav. Obhajoba má podle něj pochyby o tom, zda Grímm vůbec věděl, co je mu kladeno za vinu.