Vítkovické slévárny se navzdory insolvenci snaží zachránit část výroby

Divizi slévárny odlitků teď „reprezentuje“ poloprázdná hala plná nedokončených výrobků. Ještě před rokem se v ní tavilo a vyrábělo a provoz zaměstnával přes sto lidí, některé z nich i desítky let. Nahradil je krizový manažer.

„Prostor se teď čistí, zahajujeme rozprodej zásob a majetku. Celý ten objekt je součástí dlouhodobějšího řešení a je určený k prodeji,“ vysvětluje krizový manažer a jednatel společnosti Vítkovické slévárny Ladislav Musil.

„Tato divize byla dlouhodobě ztrátová a nebylo možné ji dále udržet v tomto stavu – zvlášť když měla i návaznost na zakázky, které jsme vyráběli pro ukrajinský sektor,“ doplnila ředitelka Vítkovických sléváren Petra Štefková.

Slévárně válců se daří

Firmu nesrazila na kolena jen válka na Ukrajině, ale i vysoké ceny energií. Nakonec slévárny dlužily především bankám přes 700 milionů korun. Podaly na sebe insolvenční návrh a úpadek chtějí řešit reorganizací. Druhé divizi – slévárně válců – se totiž stále daří a vyrábí produkt s vysokou přidanou hodnotou.

Čtyřicet let zde pracuje i Václav Sládek. „Jsme specifická firma, tyto válce vyrábíme v republice pouze my. Jsme špičkovou slévárnou, která dodává do celého světa a pokud by to tady skončilo, tak pro lidi to bude špatné období, budou shánět práci,“ obává se.

Odstředivě lité válce míří z Vítkovic třeba do Ameriky, Indie nebo Turecka. A firma hledá stále nové trhy. Pro svůj další provoz teď ale také investora. „Jednání jsou v počátcích, ale investoři a zájemci existují. Je to unikátní know-how a stojí zabojovat o to, aby bylo udrženo při životě,“ je přesvědčený Ladislav Musil.