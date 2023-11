Zborcenou zeď u řeky v Chrudimi nechce nikdo opravit. Drží ji jen pytle s pískem

Zeď se zřítila už před dvěma a půl lety, od té doby ji jistí jen pytle s pískem. Aktuálně přibyly další, protože hrozilo, že se celá stavba i s cyklostezkou zbortí do řeky. „Ukládáme big bagové pytle do řady, budou celkem tři. Předpokládáme, že by to mělo vydržet tak tři roky,“ popsal vedoucí Provozního střediska Pardubice Povodí Labe Karel Koudela.

Pak by ale bylo potřeba zeď skutečně opravit, vložení dalších pytlů do koryta by totiž mohlo negativně ovlivnit průtok řeky. Oprava by vyšla na deset až patnáct milionů korun. Zaplatit ji ale nechce ani město ani Povodí Labe. „Ty okolní nábřežní zdi nejsou v našem majetku. A povodí Labe jako státní podnik nebude opravovat něco, co není jeho,“ řekla mluvčí Povodí Labe Hana Bendová.