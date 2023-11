Akademický senát zvolil Pavla Kozáka rektorem Jihočeské univerzity

Novým rektorem Jihočeské univerzity by se měl stát současný děkan fakulty rybářství a ochrany vod Pavel Kozák. Do funkce jej v úterý zvolil akademický senát, Kozák získal 32 ze 36 hlasů. Musí ho ještě jmenovat prezident Petr Pavel. Kozák má vést univerzitu od prvního dubna 2024 na období čtyř let.