Stanice metra Pankrác bude od ledna 2025 rok zavřená, čeká ji přestavba kvůli nové lince D

DPP začal loni stavět novou linku metra D z Pankráce do Písnice. Jako první vzniká úsek z Pankráce na Olbrachtovu, který vyjde na 14,5 miliardy korun a jehož součástí je i nová stanice Pankrác s přestupem na linku C. Práce potrvají 90 měsíců, tedy asi sedm a půl roku. DPP vybral dodavatele pro druhý úsek z Olbrachtovy na Nové Dvory, avšak proti výběru se ohradil jeden z uchazečů.

Hlavním předmětem prací je podle dokumentu vyústění přestupního tunelu mezi linkami na nástupiště nynější stanice metra C, a to včetně úpravy a výměny pohyblivých schodů do vestibulu, a zároveň i výstupu do vestibulu před obchodním centrem Arkády Pankrác. Současně s tím chce DPP v nynější stanici zmodernizovat osvětlení, rozvody a podhledy. Opraví se rovněž veřejné WC, které je dlouhodobě mimo provoz.

Soupravy metra budou stanicí projíždět a cestující budou muset využít tramvaj a autobusy. Město právě kvůli výluce nechalo již před několika lety prodloužit tramvajovou trať z Pražského povstání na Pankrác, kde končí úvratí. Současně s přestavbou stanice metra pak podle dokumentu plánuje prodloužení tramvají až před budovu České pošty na rohu ulic Budějovická a Na Strži.

Stanici metra Pankrác C denně využije na 55 tisíc cestujících. Zprovozněna byla v roce 1974 pod tehdejším názvem Mládežnická v rámci stavby prvního úseku metra z Kačerova na Sokolovskou, dnešní Florenc.