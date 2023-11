Kvůli utonutí dvou dětí na Lounsku policie stíhá jednoho člověka

Kvůli utonutí dvou dětí v nádrži Klůček na Lounsku obvinila policie člověka, který na ně měl dohlížet, z usmrcení z nedbalosti. České televizi to řekla policejní mluvčí Ilona Gazdošová. Kdyby se vina prokázala, hrozilo by obviněné osobě dva až osm let vězení.