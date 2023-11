U Náchoda začal archeologický průzkum, poslední krok před dlouho očekávanou stavbou obchvatu

Náchodský obchvat je v regionu velkým tématem – místní o něj usilují již desítky let. Dopravní situace na průtahu městem je velmi složitá. Silnice I/33 je dlouhodobě součástí hlavního tahu z Prahy do Kladska a Slezska – směrem na Vratislav, případně Opolí. Běžně se v pracovní dny v Náchodě vytvářejí kolony, průtah bývá zablokovaný. V centru se navíc na dvou křižovatkách oddělených železniční tratí stýkají tři významné a frekventované silnice – k I/33, která vede od Hradec Králové do Polska, se připojuje I/14 od Trutnova a k ní II/303 od Police nad Metují a Broumova.

Náchodský obchvat by měl být hotový v roce 2027. V té době by silnici I/33 měla alespoň částečně odlehčit i dálnice D11, která by měla mít v témže roce hotový úsek z hranic k Trutnovu a v roce 2028 by měla být zcela hotová.

Dálnice D11 pak s navazující polskou rychlostní silnicí S3 nabídne pohodlnější dálniční spojení Prahy a východních Čech s Dolnoslezským vojvodstvím, kam dnes řidiči jezdí zpravidla přes Náchod, případně přes Harrachov.