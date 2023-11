Strážníky v Plzni zaměstnávají černé skládky. Město za jejich likvidaci utrácí miliony

Jednu černou skládku řešili strážníci hned u kontejnerů na odpad. Mezi rozházeným oblečením a zbytky potravin ležela i krabice s adresou. To je jeden z případů, kdy na sebe viník strážníky nechtěně sám upozornil.

Odpad v plzeňských ulicích řeší tamní městská policie poslední dobou často. „Při obchůzkách je to vesměs každý den. Záleží na tom, v jakém je to rozměru, někdy je toho hodně, že to předáváme hned,“ popsala plzeňská strážnice Vladislava Mášková.

Strážníci upozorňují na to, že někde se skládky tvoří pravidelně. „Jakmile to zmizí, tak se dřív nebo později objeví další hromada,“ uvedla Mášková. Někdy se nelegální skládky objeví přímo v centru města.

Pokuta desítky tisíc

Mluvčí Městské policie Plzeň Jana Pužmanová řekla, že na místě mohou strážníci pachateli udělit pokutu až deseti tisíc korun. „Ve správním řízení je mnohem vyšší, a to v řádech několika desítek tisíc korun,“ dodala.

Kromě přísného trestání si Plzeň problémová místa také eviduje. Město pak lokality pravidelně kontroluje a čistí. „Měli jsme zhruba dvacet míst, která denně dočišťujeme. Nyní (seznam) rozšiřujeme o dalších deset míst,“ popsal náměstek primátora pro technickou oblast Pavel Bosák (Piráti).