Policie obvinila šest lidí a tři firmy z dotačního podvodu za 30 milionů na opravy domů

Podezřelé policie dále obvinila z poškození finančních zájmů Evropské unie a ze zjednání výhody při zadávání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě. Obviněné čtyři muže ve věku od 38 do 47 let a dvě ženy ve věku 28 a 48 let policie stíhá na svobodě. Čtyřem obviněným hrozí v případě odsouzení trest vězení až deset let a dvěma až osm let.

Podvodů se obvinění a firmy podle kriminalistů měli dopustit v letech 2016 až 2021 převážně v Královéhradeckém kraji. Kriminalisté se případem zabývají od poloviny ledna 2022, kdy obdrželi trestní oznámení.