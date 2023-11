Doprava v centru Loun se má zklidnit, radnice přichystala změny

Historickým centrem Loun projedou denně bezmála dva tisíce aut. Aktuálně mohou řidiči přijet i vyjet Žateckou branou. A právě to chce vedení města změnit. „Vjezd do centra by měl být přes Žateckou bránu, ale výjezd by měl být Hilbertovou ulicí. Smyslem je v centru dopravu zklidnit,“ nastiňuje místostarosta Loun Pavel Csonka (SOCDEM).

Místní obyvatelé oslovení štábem ČT ovšem nemají na plánovanou změnu jednotný názor. „Za mě je to nesmysl. Já mám ráda, když se to město dá prostě projet. Vím, že to chtějí udělat kvůli parkovacím místům, ale tady plocha na parkování je,“ uvedla řidička Kateřina Ortmanová.