Do Karlovarského kraje se vrací zubní pohotovost ve všední dny, ordinace se budou střídat

Sdružení dvou ordinací se domluvilo s Karlovarským krajem, že bude ve všední dny poskytovat zubní pohotovost. Dostupná bude od 15 do 18 hodin, a to střídavě v Chebu a Ostrově. První pacienty má obsloužit prvního prosince. Pro Českou televizi to uvedl hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek (KOA). Teď funguje v kraji zubní pohotovost jen o víkendech a státních svátcích.