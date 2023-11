Víc než sto let stála lávka na Smíchovském nádraží v Praze. Teď bude sloužit v Mladé Boleslavi

Zbourání lávky bylo součástí kompletní proměny nádraží, kde vznikne nový terminál. „Pro pěší se lávka definitivně uzavřela 9. října, k její demontáži pak došlo v noci týden na to,“ uvedla redaktorka ČT Andrea Grubnerová.

„Není to náš denodenní chleba, my se většinou věnujeme kolejím nebo výpravním budovám, takže určitě je to pro nás kuriozita,“ řekl už dříve Patrik Karadi ze Správy železnic (SŽ).

Na Smíchově se opraví celý železniční uzel. V rámci toho vznikne i lávka nová, která propojí výpravní budovu se všemi nástupišti. Součástí modernizace bude i nový nadzemní autobusový terminál.

Část konstrukce skončí v muzeu, zbytek bude opět lávkou

Národní technické muzeum si část konstrukce nechá, převeze ji do své železniční expozice v Chomutově. Zbytek lávky měl skončit ve šrotu, alespoň podle původních plánů. Ty ale „narušil“ primátor Mladé Boleslavi Raduan Nwelati (ODS), když si ve vysílání ČT24 všiml reportáže o likvidaci lávky.

„Dávat technickou památku, i když jenom část, do šrotu není z mého pohledu ideální. My tady máme pilíře v Jizeře, kde byl železniční most, který byl odstraněn už před několika lety. Napadlo mě, že bychom to mohli využít tak, že tam uděláme cyklostezku a lávku pro pěší,“ popsal primátor.