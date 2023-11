Napadené romské děti z Lipníku dostanou desetitisícové odškodné

Krajský soud v Ostravě přiznal odškodnění romským dětem, které před čtyřmi lety v zámeckém parku v Lipníku nad Bečvou na Přerovsku napadl manželský pár. Mají nárok na částky v rozmezí od deseti do padesáti tisíc korun. České televizi to sdělil mluvčí soudu Igor Krajdl. Dětí se letos v létě zastal Ústavní soud (ÚS) poté, co krajský soud nejprve zamítl nárok na odškodnění za nemajetkovou újmu, čtyřem dětem přiznal pouze bolestné.