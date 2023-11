Za organizování prostituce poslal soud ženu z Těšína na osm let do vězení. Jedné z dívek bylo teprve 16 let

Na osm let do vězení poslal Krajský soud v Ostravě čtyřiašedesátiletou ženu z Českého Těšína, která podle obžaloby na Karvinsku dlouhodobě organizovala prostituci, jedné z dívek přitom bylo teprve šestnáct let. Podle soudu se dopustila kromě trestného činu obchodování s lidmi i ohrožování mravní výchovy dítěte a kuplířství. Žena vinu odmítla.