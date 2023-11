Vsetín se rozloučil s padesátiletou lávkou. Na jejím místě vznikne nová

Dvojice bagrů s hydraulickými nůžkami vjela přímo do říčního koryta. Ryby z půlkilometrového úseku rybáři předem vylovili. A demoliční firma slíbila při práci maximální ohleduplnost. „V našich strojích máme ekologické kapaliny, které by neměly znečistit řeku. A v závěru máme pod mostem nornou stěnu, která by případný únik těchto provozních kapalin byla schopná zachytit,“ popsal manažer projektu ze společnosti Demstav Group Radek Střílka.

Lávka se do vody zřítila ve středu krátce po desáté dopoledne. „Statik prohlásil, že vnitřní dráty a předpjatá lana, která tam jsou, tak jsou tak zkorodované, že jejich oprava není možná,“ zdůvodnil demolici starosta Vsetína Jiří Čunek (KDU-ČSL).

Vedení města už připravuje novou stavbu. Zveřejnilo předpokládanou podobu i náklady ve výši 25 milionů korun. Nová lávka by na stejném místě měla znovu propojit oba břehy Vsetínské Bečvy do dvou let.