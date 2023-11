Začala oprava magistrály mezi Nuselským mostem a Táborskou. Tvoří se zácpy

Pražští silničáři zahájili rekonstrukci severojižní magistrály ve směru z centra, a to v úseku od Nuselského mostu ke křížení s Táborskou ulici. Dopravní omezení na místě potrvají do 17. prosince. Dělníci při opravě vymění povrch vozovky. Vyplývá to z informací zveřejněných na magistrátním webu opravujeme.to, kde řidiči najdou podrobnosti o dopravních omezeních. Oprava bude stát 21,5 milionu korun bez DPH a pro Technickou správu komunikací (TSK) ji realizuje Eurovia CS. Ve směru do centra opraví TSK silnici v příštím roce.