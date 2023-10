Na Brněnsku by mohl vzniknout nový zdroj pitné vody. Kraj hloubí vrty v místech bývalých dolů

Kraj se chopil myšlenky na využití důlních vod už loni, kdy začal vrtat na Hodonínsku v místech, kde se dříve těžil lignit. Kyjov už pracuje na propojení vrtu s akvaparkem, v Šardicích chtějí z vrtu zásobovat užitkovou vodou celou obec.

V Oslavanech teď doufají, že v místech nad bývalým dolem František bude voda pitná. „V prvním patře zde vždycky kvalitní pitná voda byla,“ řekl starosta Oslavan a předseda Svazku vodovodů a kanalizací Ivančice Vít Aldorf (ODS). Uhlí se na Rosicku a Oslavansku netěží už 31 let.

Nyní Svazek zásobuje pitnou vodou padesát tisíc lidí a potřebuje 40 litrů za vteřinu. „Jaká bude vydatnost vrtaného zdroje, zjistíme po zkouškách,“ řekl Aldorf. V optimistické variantě by to mohlo být dvě stě litrů, v pesimistické dva litry, ale i to by podle Aldorfa stačilo na zásobování obce s třemi tisíci obyvateli.

Vybudování úpravny vody by projekt prodražilo

Pokud by voda nevyžadovala žádné úpravy, je možné ji poměrně jednoduše jímat do půl kilometru vzdáleného vodojemu. Pokud by potřebovala úpravy na pitnou, bylo by to složitější a dražší.