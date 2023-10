Hoří, hlásí chybně protipožární systém v domově pro seniory v Žacléři. Hasiče tam vyhnal už sedmnáctkrát

Pro sbor dobrovolných hasičů z Trutnova jde už o dobře známou adresu. Do domova pro seniory v Žacléři spolu s nimi vyjíždí i další jednotka dobrovolných a profesionálních hasičů. „V noci o půl jedné vstanete, co nejrychleji se dostanete do hasičárny, uskutečníte výjezd. Po deseti minutách se točíte, jdete domů a od šesti do práce,“ popisuje výjezdy šéf trutnovských dobrovolných hasičů Jiří Chrtek.

Až na místo přitom hasiči většinou ani nedojedou, nejčastěji se otáčejí v nedaleké obci Babí. Třeba 17. října večer takhle hasiči absolvovali dva zbytečné výjezdy v rozmezí hodiny a půl.

Nejsou ale zdaleka jediní, kdo nejčastěji v noci musí vyrazit. Do třiceti minut musí být na místě i vedení domova. Aby klienty nestresovalo, alarm v budově už před několika týdny ztlumilo. „Pro klienty je to náročné možná nejméně. Když je poplach, my o něm víme, ale oni ne,“ vysvětluje ředitel Rýchorských domovů sociální péče Viktor Selinger.

Stovky čidel a kilometry kabelů

Kde přesně je v systému chyba, zatím v domově nevědí. Různé testy zde přitom provádělo opakovaně už několik firem. „Samotného mě to štve, děláme maximum pro to, aby se to vyřešilo. Je to složitý a rozsáhlý systém. Každé čidlo a drátek se teď zkoumají,“ ujišťuje Selinger.

Celkem je požárních čidel v domově přes čtyři stovky a vede k nim více než deset kilometrů kabelů. „Aktuálně proběhla další dílčí oprava, v případě, že to bude problémové dál, budeme pravděpodobně nuceni přivolat soudního znalce,“ nastiňuje další možný vývoj krajský radní Pavel Bulíček (Piráti).

Od pondělí teď navíc běží v Žacléři zkušební systém dvojité ochrany – aby hasiči skutečně vyjeli, musí požár hlásit dvě čidla.