V Pardubicích kolabuje doprava, desítky minut zpoždění nabírá i MHD

Kolony v centru i na okraji krajského města místní nepamatují. „Křižovatky jsou čím dál ucpanější. Řekl bych od rána od devíti do čtyř, pěti hodin,“ odhaduje obyvatel města Radek Bak.

Silničáři slibují, že se opravu pokusí dokončit co nejrychleji. „Pokud nám to klimatické podmínky dovolí, už 7. listopadu křižovatku naplno zprovozníme,“ avizuje mluvčí ŘSD Jan Rýdl.

Do té doby by provoz měla dočasně řídit policie. Větší úleva by podle vedení města měla ale přijít hlavně se zprovozněním severovýchodního obchvatu v roce 2025.