Pardubice mají první školu se zelenou střechou. Přibýt mají další

V celé pardubické Dubině přibývá v poslední době zeleně. Nyní tomu významně napomohla i škola, respektive tři školní pavilony. Jsou na nich tři tisíce metrů čtverečních koberce z rozchodníků, tedy suchomilných bylin s dužnatými listy, které zadržují vodu.

„V počáteční fázi je to potřeba zalévat. Až se to uchytá, mělo by to být skoro bezúdržbové,“ nastínil ředitel ZŠ Montessori Pardubice Jan Václavík. Od nového zeleného zastřešení si slibuje příjemnější prostředí v horních prostorách, které se podle ředitele v létě přehřívají. „Doufáme, že poklesne vnitřní teplota o jeden až jeden a půl stupně,“ podotkl. V zimě by zase měla střecha pomoci s izolací.