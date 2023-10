Invazní slunéčka z Asie posedla Česko. Pronikají okny i do domovů a zapáchají

Někteří lidé, kteří se s tímto hmyzem potýkají často, si pochvalují možnost slunéčka vysát. „Je to naše denní rutina,“ podotkla Lucie Vlčková, které průběžně pronikají domů.

Problém nastává především tehdy, když se hmyz dostane oknem do bytu. Slunéčka asijská, když se cítí ohrožena, vypouštějí zapáchající látku. Podle Kočárka je nejlepší rychle je vymést smetáčkem do krabice a v ní odnést daleko od domu.

Východní slunéčka si vybírají hlavně objekty v blízkosti lesů a především ty, které jsou bílé, šedé a žluté. Podle entomologa Petra Kočárka je to proto, že vypadají podobně jako místo, kde přezimují ve svém původním prostředí. „Slunéčka pocházejí z východní Asie a přezimují v teplých skalách. Takže hledají paralelu, a to jsou domy se světlou fasádou,“ ozřejmil.

Entomolog však varoval, že při používání vysavače hrozí, že se zápach v bytě ještě více rozšíří. „Doporučuje se v tom případě dát do hubice punčochu nebo síťku,“ poradil. Jinak podle něj mohou slunéčka svými výpary vysavač znečistit. „Bude to dlouho zapáchat,“ podotkl.

Slunéčka východní se do Evropy dostala z Ameriky. Původ ale mají v Asii. Zahradníci si je původně pořizovali, aby požírala mšice ve sklenících. To se ale brzy vymklo kontrole a slunéčka se začala rychle šířit po celém světě. Problém je to hlavně proto, že jsou mnohem plodnější než dříve běžná slunéčka sedmitečná a larvy jsou vůči konkurenci agresivní. A tak asijské slunéčko začalo převládat, zatímco původní evropská ubývají.