Dietrichsteinům se má podle okresního soudu vrátit rodinná hrobka. Je to jako babiččin hrob, řekla soudkyně

Rod přišel o majetek na základě Benešových dekretů, protože tehdejší jeho hlava Alexandr Dietrichstein byla členem Sudetoněmecké strany. Podle soudkyně Hany Dobišarové ale s ohledem na charakter nemovitosti došlo konfiskací hrobky k porušení základních lidských práv. Pro příklad uvedla, že je to to samé, jako kdyby stát někomu zabavil hrob babičky.

Právní zástupce Mikulova Jiří Petřík poukazoval především na to, že se Dietrichstein po válce konfiskaci majetku nijak nebránil. „Došlo ke konfiskaci veškerého jeho majetku a soud nemůže jít nad rámec toho zákona,“ uvedl Petřík. Doplnil, že žalobkyně sama za uplynulých 30 let do hrobky neinvestovala ani korunu, zatímco žalovaný ji zvelebil. Upozornil, že když město nemovitost převzalo, byla v dezolátním stavu.

Podle právní zástupkyně Dietrichsteinové Magdaleny Dvořákové Cilínkové bylo zasaženo do ochrany práva žalobkyně na soukromí a rodinný život a vrácením hrobky nejde o obcházení restitučních zákonů. Zároveň zpochybnila, že by Dietrichsteinová nebyla ochotna se o objekt starat. „Žalovaná (Mikulov) tvrdí, že se zasloužila o zvelebení hrobky, že to byla ona, kdo do ní investoval, že se o ni starala. Kdyby ale žalobkyně vlastnila hrobku, také by do ní investovala. Nebylo jí to ale umožněno,“ uvedla Dvořáková Cilínková.

Okresní soud v Břeclavi postupoval podle instrukcí jihomoravského krajského soudu. K němu se jako k odvolací instanci dostal původní spor Dietrichsteinové s mikulovskou radnicí o rozsáhlejší majetek. Kromě hrobky potvrdil původní verdikt, podle kterého se Dietrichsteinům majetek vracet nemá. U hrobky však učinil výjimku a vrátil rozhodnutí první instanci.

Podle odvolacího soudu se okresní soud měl v případě hrobky věnovat tomu, zda je silnější právo na odnětí vlastnického práva, nebo zda bylo porušeno právo na rodinný a soukromý život.

Hrobka bývalých majitelů mikulovského panství je kulturní památkou, město do její opravy na přelomu tisíciletí investovalo desítky milionů korun. Vznikla v 18. století na základech vyhořelého kostela svaté Anny.

Dietrichsteinové (též známí jako Ditrichštejnové) patřili několik staletí k nejvýznamnějším šlechtickým rodům na Moravě. Alexandr Dietrichstein (1899 až 1964) přišel po válce o rodový majetek na základě Benešových dekretů. Podle jeho dcery se tak stalo nezákonně. Břeclavský soud dospěl v minulosti k závěru, že konfiskace byla oprávněná.