Domov ve Zborovicích má nová polohovatelná lůžka. Fungují i při výpadku proudu

Hlavním přínosem lůžka je podle Mazurové to, že se rošt dokáže otočit o 90 stupňů. Klienta tak personál z lehu dostane otočením na bok postele do sedu a pomůže mu vstát. Celý tento proces trvá pouhých 45 vteřin.

Klientovi se také s otočným roštem mění jeho zorné pole. „Což má pro něj hlubší význam. Podporuje to veškeré jeho kognitivní funkce, aby se nemusel cíleně dívat pouze do jednoho místa, ale aby vnímal celý prostor pokoje. Je to jedna z věcí, která může výrazně pomoci v kvalitě poskytované péče,“ řekla Mazurová.

Jedno lůžko za čtvrt milionu

Cena lůžka je čtvrt milionu korun, domov ve Zborovicích má zatím dvě. Zařízení bylo vybráno proto, že má specifickou skupinu klientů. Pečuje o lidi s mentálním a zdravotním postižením a s neurodegenerativním onemocněním.

„Potřeby u této skupiny jsou specifické, tady je inovace na místě,“ řekla Mazurová. Domov má kapacitu 49 lůžek, podle Mazurové by tam bylo vhodné umístit dalších deset lůžek vybavených otočným roštem. V domově se využívají také další inovace, například takzvané sprchovací lůžko a tabletový systém.