Lužánky jsou pro Brno symbolem, míní Koláčný. Demolice je nutná, upozornil Aberl

Koláčný bude apelovat na vedení města, aby úvahu o kompletní demolici a přemístění stadionu zvážilo. „Je potřeba zdůraznit, že úvahy o přemístění na místo současného velodromu mají taky obrovské problémy, a to zejména v tom, že stavba velodromu není ve vlastnictví města. To znamená, že město samo osobně nemůže rozhodnout o tom, že současný velodrom zdemoluje a na jeho místě postaví nový fotbalový stadion,“ myslí si Koláčný.

Navíc je podle něj stadion kompletně ve špatném stavu. Kolik demolice bude stát, se podle radního pro sport nyní těžko odhaduje. „Teprve budeme připravovat projekt demolice, může to být v řádu třeba nižších desítek milionů nebo i víc, ale to uvidíme,“ poznamenal Aberl.

Město vlastní stadion od roku 2004. „Musíme se ohlédnout na to, že stadion a okolí je především součástí právních sporů, protože cesty patří panu Procházkovi, neustále to ještě není vyřešené. A právě kvůli těmto sporům patrně nedošlo k čemukoliv v této lokalitě,“ vysvětlil Aberl.

Aberl ale upozornil, že to je jinak. „Pozemky jsou v majetku veletrhu, tedy společnosti, která je stoprocentně vlastněná městem, a samotný velodrom je vlastně v majetku Favoritu Brno. S Favoritem Brno jsme vedli jednání, že pokud se postaví nový velodrom, tak oni budou velice ochotní a ten jejich původní nám přepustí, na tom jsme domluvení, takže v tomhle tom problém já vůbec nevidím. Naopak vlastně z analýz vyšlo, že to je nejlepší vhodná lokalita pro stadion,“ podotkl radní.

Co bude místo Lužánek, zatím město neví. Radní si myslí, že by lokalita měla dál sloužit sportu. „Valy tam zanecháme, opravdu dolů nepůjdou. Pokud bychom do nich sáhli, udělá to neplechu vlastně s celým okolím, protože je to vlastně v takovém svahu a může se to posunout. Podloží je tam velmi nestabilní,“ popsal Aberl.

Předpokládá, že město financování projektů zvládne, když je naplánuje v časovém horizontu. S tím ale Koláčný nesouhlasí. „Brno si v současnosti pro stavbu multifunkční haly vzalo dvoumiliardový úvěr, na kterém přeplatí na úrocích 1,7 miliardy a bude ji splácet 25 let. Z toho jasně plyne, že město není v ekonomické kondici, aby rozjelo další dva ohromné projekty, kdy velodrom se odhaduje na dvě miliardy a nový fotbalový stadion na další čtyři miliardy,“ upozornil zastupitel.

Je tak přesvědčený, že město nebude v ekonomické kondici, aby mohlo projekty spustit současně. „A proto se domnívám, že by nemělo uspěchat to rozhodnutí, nemělo by odsouvat fotbal z Lužánek, protože Lužánky jsou pro Brno a brněnský fotbal symbolem,“ uvedl Koláčný.