Policie obvinila strážníka z Lipníku nad Bečvou kvůli agresivnímu zásahu proti opilému muži

Podle šéfa lipnických strážníků Pavla Malocha městská policie se strážníkem zhruba týden po incidentu rozvázala pracovní poměr, důvodem bylo to, že odmítl test na alkohol. „Bylo to osobní selhání jednoho člověka, nejsme s ním už vůbec v kontaktu,“ řekl v pondělí Maloch k výsledkům vyšetřování policie.

Druhý ze strážníků je i nadále ve službě. „U něj nebylo zjištěno ani přestupkové jednání, ani žádný trestný čin. V této věci byl šetřen pouze jako svědek, tak to vyhodnotila policie. Drobné náznaky z jeho strany byly vyhodnoceny jako přirozená reakce, z jeho strany se nic nestalo. Jde o kvalitního strážníka a u městské policie pracuje i nadále,“ doplnil vrchní strážník.

Incident se stal v sobotu 11. února v lokalitě nazývané místními „krmítko“, kde se lidé scházejí a popíjejí. Na zveřejněném záznamu, který vyvolal na sociální síti bouřlivou diskusi, strážníci do ležícího muže, který se po nich ohnal nohou, kopou a jeden z nich mu několikrát přišlápne krk. Ze záznamu se ozývá také řada vulgarismů.

Podle městské policie jde o ojedinělý případ

Zákrok vzápětí na stránkách města odsoudilo vedení města i šéf strážníků. „Způsob vedení zákroku strážníků nebyl správný a profesionální a byl také naprosto nepochopitelně provázen vulgárními výroky,“ uvedli zástupci města. „Je to ojedinělé, za posledních 30 let si nepamatuji, že by se u Městské policie v Lipníku něco takového přihodilo, ovšem selhání se může stát,“ řekl dříve starosta Miloslav Přikryl (nestr.).

Opilý měl podle informací ČTK přes tři promile alkoholu a byl převezen na záchytnou stanici, podle Malocha při incidentu zraněn nebyl, před odvozem jej prohlédl lékař.