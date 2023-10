Nedávno zprovozněný obchvat Třince ohrožuje meandr řeky Olše. Problémy řeší Povodí Odry i ŘSD

Za posledních sedmdesát let se řeka Olše posunula k místu, kde nyní vede obchvat Třince, o osmnáct metrů - a to kvůli povodním v minulosti. „Meandr se zařezává. Z roku na rok postupuje o desítky centimetrů,“ řekl geolog České geologické společnosti Miroslav Bubík.

Toho, že by se obchvat uzavřel, se obce děsí

Pokud by nastal problém a silnice by musela být uzavřena, veškerý provoz se vrátí do okolních obcí. „Představa, že by se celá doprava, to znamená denně desítky tisíc nákladních i osobních aut, měla vrátit na starou komunikaci, je doslova děsivá,“ řekl Wróbel.

Situací se teď intenzivně zabývá Povodí Odry, ale především Ředitelství silnic a dálnic. „Aktuálně řešíme dostupné možnosti, jak zabránit přiblížení toku ke komunikaci. Konkrétně jsme vstoupili do jednání se zástupci Povodí Odry, společně konzultujeme a koordinujeme adekvátní požadavky, abychom problém trvale odstranili,“ uvedl mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Miroslav Mazal.

„My jsme byli nápomocni odbornými konzultacemi a navrhli jsme, jakým způsobem ten oblouk břehové nádrže řešit. V tomto úseku se jedná o neupravený vodní tok, do kterého my ze zákona nemůžeme zasahovat,“ poznamenala mluvčí Povodí Odry Šárka Vlčková.

Opatření proto musí být citlivá vůči životnímu prostředí a nesmí výrazně měnit ani podobu řeky. Ředitelství silnic a dálnic komunikaci zabezpečí na své náklady. Termín stavby ale zatím není znám.