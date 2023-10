Zvlněná D1 v Ostravě prochází opravou. Stát uplatnil reklamaci

Původní záměr podle něj byl pouze odstraňovat trhliny a nerovnosti lokálně. „Ale my jsme stáli za svým, že chceme, aby to bylo trvalé, zase na dlouhou dobu provozu opravené, a proto se nechala vyměnit celá obrusná vrstva,“ dodal.

Záležet bude na počasí

Oprava úseku kolem 361. kilometru dálnice D1 by měla trvat maximálně do konce října, protáhnout se podle Rýdla může jen kvůli špatnému počasí. Nyní je uzavřen jízdní pruh ve směru do Polska i sjezd na Ostravu, jehož oprava má být hotova do neděle. Od pondělí se uzavře pruh v opačném směru, tedy z Polska na Prahu.

Jízdu po dálnici v Ostravě provázejí omezení od jejího dokončení. Jen půl roku poté, co se tam v prosinci 2007 začalo jezdit, se dálnice začala vlnit. Problémy se týkaly zhruba osmnácti kilometrů dálnice od mimoúrovňové křižovatky s Rudnou ulicí až po Bohumín. Byla tam omezena rychlost a musely se dělat průběžné opravy.

Kvůli vadám dálnice se ŘSD se stavební společností Eurovia už léta pře. Podle ŘSD nastaly vady důsledkem použití nevhodných materiálů. Eurovia od počátku tvrdila, že na stavbu použila pouze materiál, který si ŘSD objednalo.

Všechny spory zatím dopadly ve prospěch ŘSD

Hlavatý řekl, že z jedenáct základních sporů už bylo rozhodnuto devět a všechny ve prospěch ŘSD. Podnik se ale se zhotovitelem snaží dohodnout tak, aby výsledek byl efektivnější i účinnější pro řidiče.

Dál pokračují dva soudní spory, nejkomplikovanější zřejmě bude oprava posledního úseku D1, tedy od křížení s Rudnou po křížení s Místeckou ulicí, kde jsou podstatně větší závady. „Ty dva spory jsou právě o to nejhorší, co tady je, o ty největší nerovnosti, takže to je to gros, na kterém se snažíme najít dohodu už dopředu, než rozhodčí soud rozhodne,“ řekl Hlavatý.

Rozsah opravy tam podle něj bude mnohonásobně větší než na dosud opravených částech. „Bude se muset zasahovat do podkladních vrstev, do násypů, a to bude asi tím hlavním bodem jednání s Eurovií, která nás čekají,“ řekl Hlavatý.