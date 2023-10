Liberecká nemocnice má nový přístroj nukleární medicíny. Pacienti už nebudou muset do Prahy či Hradce

„Pacienti se museli s problémy na toto vyšetření dobývat do Prahy, do Hradce, do Ústí. Čekací doby jsou dlouhé, takže si myslím, že ten přístroj pro obyvatele kraje bude tak tak stačit. Možná do budoucna bude potřeba ještě jeden, ale ten jeden už tady byl skutečně velmi potřeba,“ řekl primář oddělení nukleární medicíny Jozef Kubinyi. Za nákup PET/CT a servis na deset let zaplatí nemocnice 147 milionů korun. Na koupi přístroje získala evropskou dotaci.

Přístroj PET/CT kombinuje pozitronovou emisní tomografii (PET) a počítačovou tomografii (CT). Podle primáře většinu vyšetřovaných pacientů na tomto přístroji tvoří onkologičtí pacienti, slouží pro diagnostiku všech nádorů. „Pokud to chcete konkrétně, tak jsou to lymfomy, to jsou onemocnění krvetvorného aparátu. Na druhém místě jsou plicní nádory, maligní melanom a pak všechno ostatní. To znamená gynekologické nádory, břišní nádory, různá střeva,“ vyjmenoval.

Odhaduje, že za den budou na novém přístroji schopni vyšetřit asi dvacet pacientů. Špičkový přístroj nukleární medicíny je podle něj také dokladem překotného vývoje techniky v zobrazování vnitřních částí těl. „My jsme se dostali z nějakého jeden a půl až dvou centimetrů před dvaceti lety dneska na PETu na tři milimetry,“ dodal.

Celý nový pavilon

Nemocnice má nové PET/CT v nově postaveném třípodlažním pavilonu, jehož výstavba za 111,5 milionu korun skončila letos na začátku léta. Přesunulo se tam celé nukleární oddělení nemocnice, před tím bylo v prvorepublikové vile. Rozdíl je podle primáře obrovský. „To byla malá vilka, kde bylo pár místností zcela nevyhovujících prostorově. Bylo to pár metrů čtverečních, zatímco toto je 35 krát 35 metrů ve třech podlažích,“ uvedl.

Nové prostory jsou podle něj navíc uzpůsobené jejich potřebám. Kromě PET/CT tam jsou dva jiné speciální přístroje používané při vyšetřeních oddělení nukleární medicíny, kdy se používá malé množství radiofarmaka k zobrazení některého orgánu. Jedním z nich je nově pořízený SPECT (jednofotonová emisní výpočetní tomografie) za více než čtrnáct milionů korun a druhým je přístroj SPECT/CT, který se přestěhoval do nového pavilonu ze starých prostor. Do budoucna je tam už připravená místnost pro případnou koupi ještě jednoho PET/CT, pokud se ukáže, že je potřeba. Zvláštností nového pavilonu je, že má odpočinkovou zónu s venkovní terasou pro pacienty.