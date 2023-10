Soud začal projednávat tlačenici na slušovické diskotéce, zranilo se tehdy dvanáct lidí. Organizátor vinu odmítl

V noci na neděli 30. října vznikla na schodišti, které vede do hudebního klubu, tlačenice. Zranění při ní utrpělo dvanáct mladých lidí. Pět jich skončilo v nemocnici.

Osmnáctiletá dívka utrpěla při tlačenici těžkou újmu na zdraví a patnáctiletý chlapec vážnou poruchu zdraví. Oba byli v přímém ohrožení života. Dalších deset návštěvníků ve věku od patnácti do devatenácti let utrpělo různé druhy zranění, například zhmoždění plíce, hlavy, krční páteře či otřes mozku, a psychických potíží.

Někteří návštěvníci diskotéky mají dodnes problémy

Kotek podle státního zástupce rezignoval na bezpečnostní opatření. „Minimálně dvě osoby byly bezprostředně ohroženy na životě. Byla to dechová tíseň a hrozil fatální následek. Další zranění nebyla až tak závažná, nicméně s ohledem na to, jak akce probíhala, co se dělo na schodišti, při sebemenší změně podmínek mohlo dojít k fatálnímu následku, k tomu díky štěstí a náhodě nedošlo,“ řekl.

U soudu bylo i několik poškozených. Jedna dívka popsala, jak chtěla z diskotéky vyjít ven, ale nahrnulo se tam velké množství lidí, začali na schodišti na sebe padat a šlapali po sobě.

„Byla jsem skoro u venkovního vchodu, bylo to těžké se odtud dostat, leželo na mně x dalších lidí. Nevěděla jsem, co dělat, ale jsem šťastná, že jsem si dokázala zajistit dýchací cesty. Ležela jsem na schodech, ti seshora na mě spadli,“ řekla dívka, která měla poté pohmožděnou krční páteř, pánev, loket a záda, léčila se asi pět týdnů.