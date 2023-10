Na pozemcích pro Pražský okruh vystřídají pyrotechniky dřevorubci. Stavební povolení ale stále chybí

V tuto chvíli pyrotechnici dokončují průzkum, který měl za úkol najít nevybuchlou munici. Několik předmětů vykopali, z munice jsou to však v podstatě jen střepiny z druhé světové války – například náboj z houfnice nebo něco, co zbylo pravděpodobně z letecké pumy.

„Myslím, že je to stoprocentně správné. Není v Česku důležitější stavby, než je okruh kolem Prahy, stavba 511. Všichni víme, co se děje na dálnici D11, to obrovské množství aut, které se valí do Prahy,“ uvedl generální ředitel ŘSD Radek Mátl.

Stavební povolení očekávají silničáři na jaře příštího roku, stavba má ale v okolních obcích i odpůrce, a tak se očekávají také odvolání. Silničáři i přesto počítají s tím, že se už příští podzim začne stavět.