Za vraždu vyhazovače v Karlových Varech potvrdil soud sedmnáctileté vězení

„Ve věci zůstává nesporným a nezpochybnitelným, že pachatelem činu byl obžalovaný,“ prohlásil předseda senátu Martin Zelenka. Podle něj prvoinstanční soud správně vyhodnotil výpověď hlavního svědka i další důkazy. I když podle Zelenky existuje podezření, že dva další obžalovaní se na vraždě také podíleli, jejich vina se dostatečně neprokázala.

Obžaloba původně tvrdila, že si vraždu objednal dvaačtyřicetiletý Jan Štěpnička. Na podzim 2011 podle žalobců přesvědčil o rok mladší kamarády Pávka a Jana Telekiho, aby zabili třiatřicetiletého muže. Měl jim předat i peníze na pořízení zbraně. Dvojice si podle obžaloby opatřila speciálně upravenou pistoli s tlumičem.

Muži podle spisu vylákali 2. října oběť, svého kamaráda, do autoservisu. Po cestě ho Pávek zezadu střelil do zad a pak několikrát do trupu a hlavy. Podle státního zastupitelství mrtvolu zabalenou v koberci dvojice odvezla do lesa, odhodila do příkopu, přičemž tělo přikryli dřevem, polili benzinem a zapálili. Od Štěpničky podle obžaloby dostali každý 200 tisíc korun.