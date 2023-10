Spory kolem stavby D3 přes Posázaví pokračují. Odpůrci podají kasační stížnost

Plánovaná trasa dálnice D3 u Voračic je podle Ředitelství silnic a dálnic klíčová součást stavby. Kritici ale upozorňují, že je v blízkosti evropsky významné lokality, kde žijí zvláště chráněné druhy obojživelníků. Soud ale žalobě nevyhověl. „Je to signál, že dálnice D3 ve Středočeském kraji je připravena řádně ke svému okolí a samotné přírodě a krajině,“ poznamenal šéf Ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl.

Odpůrci stavby prosazují jako alternativu další navýšení kapacity současné silnice první třídy I/3 přes Benešov, přes kterou jezdí většina řidičů z Prahy na jih Česka. „Záměr středočeské D3 se nám zdá jako nejkomplikovanější, nejdražší a zároveň nejméně šetrný k okolí,“ řekl koordinátor spolku Alternativa středočeské D3 Roman Andres.

„Rozšíření stávající komunikace I/3, i vzhledem k tomu, jak je silnice usazena, je prakticky nemožné. Znamenalo by to změnu všech zásad územního rozvoje,“ oponuje Mátl.

Odpůrci variantu stavby nové dálnice za rozhodnutou nepovažují. „Především nemá rozhodnutí o umístění stavby, a celý ten záměr stojí na dost starých podkladech,“ vysvětlil Andres.

O výjimkách ze zákonné ochrany zvláště chráněných druhů živočichů na části středočeské dálnice D3 rozhodoval kvůli případné podjatosti Středočechů plzeňský krajský úřad. Ministerstvo životního prostředí jeho verdikt letos v lednu zrušilo, a podruhé tak vyhovělo odpůrcům trasy, kteří se proti výjimkám odvolali.

Územní rozhodnutí očekává ŘSD do poloviny příštího roku

Stejně rozhodl resort už v roce 2020. Důvodem byly nejasnosti týkající se například početnosti ohrožených druhů. Schvalovací proces tak nemohl pokročit k územnímu řízení. Žádosti o územní rozhodnutí jsou podány i na tři stavby v severní části středočeské dálnice D3. ŘSD u všech pěti dálničních úseků očekává vydání územního rozhodnutí v první polovině roku 2024.

Plánovaná středočeská část dálnice D3 má umožnit alternativní spojení Benešovska s Prahou a odlehčit dálnici D1 a silnici I/3. Je rozdělena na pět úseků o celkové délce asi padesát osm kilometrů. Její součástí má být i nejvyšší most v Česku, ten by měl překlenout řeku Sázavu, a to ve výšce sto třináct metrů nad její hladinou.