Bývalý dominikánský klášter ve Znojmě koupili premonstráti z Nové Říše. V budoucnu by v něm mohly být byty

Řád zatím konkrétní plány s místem nemá. Některé části ale mají podle jeho představitelů zajímavý potenciál, ze kterého může těžit i město. „Mohou to být například malometrážní byty pro mladé rodiny nebo soběstačné seniory,“ popsal Novák. V prostorách může vzniknout i školka, ubytovna, ale i kavárna nebo ateliéry pro umělce.

Nešlo o jediného zájemce o koupi. S novým vlastníkem je ale spokojená znojemská opozice i vedení radnice. „Pro nás jsou premonstráti důvěryhodným partnerem, takže to bereme i jako jakousi záruku kontinuity do budoucna a záruku, že klášter bude sloužit mimo jiné i veřejnosti,“ řekl mluvčí znojemského městského úřadu Pavel Kovařík.

Klášter má čerstvě nového vlastníka, řád premonstrátů z Nové Říše na Vysočině. Ten historickou budovu koupil hlavně jako investici. „Bohužel hospodaření s lesy postihl kůrovec, sucho. Tak jsme se rozhodli, že peníze budeme dávat do nemovitostí,“ vysvětlil kněz pověřený ekonomickou správou kláštera Štěpán Jiří Novák.

Kostel a fara zůstane dominikánům

Premonstráti podle opata novoříšského kláštera Mariana Rudolfa Kosíka nehodlají převzít duchovní správu v kostele. „Nemáme ambice ani personální možnosti ji převzít. Je nás v novoříšské kanonii sedm. Spravujeme farnosti v blízkosti kláštera a čtyři farnosti u Brna,“ uvedl.

Farní budova zůstává ve vlastnictví dominikánů pro jejich využití a také pro potřeby místních farníků a farní kanceláře. „I když máme rozdílné poslání a rozdílný střih hábitu, věřím, že bratři v bílém budou i ve Znojmě dobrými sousedy,“ sdělil převor dominikánského kláštera Damián Němec s odkazem na bílou barvu hábitu, která je typická pro oba řády.

Klášter je zároveň místo, kde se konají společenské akce, letos zde byl například společenský večer při vinobraní. „Jsme s premonstráty už nějakou dobu v kontaktu a těší nás, že chtějí pokračovat v dobrém díle, které je s klášterem spjato. Shodujeme se s nimi i v některých vizích ohledně dalšího provozu kláštera, jako je například pořádání kulturních a společenských akcí,“ uvedla starostka Ivana Solařová (ANO).

Františkáni v Uherském Hradišti klášter neprodali

Majitel se naopak nemění v případě kláštera v centru Uherského Hradiště, který si ponechají františkáni. Před dvěma lety byl na prodej, za dvaačtyřicet milionů, řeholní řád si to ale rozmyslel. Radnice tak jednu z nejvýznamnějších historických památek nakonec nezískala.

„Nedošlo k naplnění všech podmínek, které jsou dány českým právním řádem, tak také kanonickým řádem. Chyběl tam souhlas Svatého stolce a souhlas nejvyššího představeného řádu,“ vysvětlil ředitel Teo via nadační fond Zlín Viktor Šimeček.

Z toho bude nakonec profitovat Státní okresní archiv. Stěhovat se nebude, s františkány se dohodl na prodloužení nájmu o dalších deset let, až do roku 2035.

Biskupství brněnské vlastní nákupní centrum

I Biskupství brněnské se snaží být ekonomicky soběstačné. Patří mu například nákupní centrum Velký Špalíček. A plány má také s klášterem voršilek na ulicích Orlí a Josefská. „Měl by tam být nový moderní komplex s restauracemi, kde by měly být zastoupeny i nějaké lokální firmy. Část prostor by se měla použít na bydlení,“ vysvětlil generální vikář Biskupství brněnského Pavel Kafka.

Ekonomická soběstačnost bude důležitá. Od roku 2030 stát přestane přispívat na platy kněžích a za dvacet let nebude vyplácet ani náhrady za nevydaný, původně církevní majetek. „Pro nás to znamená plné převzetí zodpovědnosti za hospodářskou soběstačnost života církve, proto už nyní děláme kroky, které nám mají pomoct tu situaci zvládnout,“ řekl Kafka.

V klášterech je cukrárna či pivovar

Hospodaření církevních řádů s majetkem má různé podoby. Část kláštera v Brně například slouží jako kavárna. „Hodně hostů sem přichází, že vidí, že je to na podporu našich nevýdělečných činností. Jsou to dva domovy pro seniory, také máme církevní zdravotnickou školu a domov mládeže,“ řekla františkánka Edita Troppová.

V nedalekém Předklášteří zase vznikl pivovar. Založila ho parta nadšenců v jedné z chátrajících budou ženského cisterciáckého kláštera Porta coeli. „Dlouho jsme dumali, pak jsme se podívali do starých německých map a bylo rozhodnuto. Vorkloster není nic jiného než původní německý název Předklášteří,“ řekl spoluzakladatel pivovaru Radek Holešinský.

„Do oprav budovy bylo v minulých letech nainvestováno minimálně deset milionů, teď akciový pivovar nájemné nehradí, ale takzvaně si odbydluje svou investici. Potom nám půjdou výnosy z dividend,“ řekl právce kláštera Cisterciáckého opatství Porta coeli Jiří Chrást. Zdejší církevní řád je v podniku zároveň významným akcionářem s právem veta.