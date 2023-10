Stát přestává spolufinancovat některé evropské dotace. Obce zaplatí víc ze svého

V Mladé Boleslavi mají seznam desítek projektů pro šest desítek nedalekých obcí. Z Unie očekávají miliardu. Například v Bukovnu plánují s pomocí dotací rekonstrukci za dvacet pět milionů korun. Přímo v Boleslavi chtějí nakoupit ekologické autobusy a stavět cyklostezky nebo knihovnu.

„Nejenom my, ale i další obce budou projekty financovat z úvěrů, a samozřejmě jakékoliv procento nebo jakýkoliv milion navíc by pro ně znamenal velký zásah do rozpočtu,“ vysvětlil náměstek primátora Mladé Boleslavi Jiří Bouška (ANO + Volba pro Mladou Boleslav).

Mladoboleslavsko patří mezi takzvané přechodové regiony, to znamená, že z Bruselu dostávají sedmdesát procent financí, třicet procent musejí doplatit. Do konce října jim navíc stát přispívá patnáct procent ze svého rozpočtu, to skončí. „Budou se snažit si na to půjčit, a proto se obávám, že na okraj jejich zájmu může jít zrovna bytová politika, protože prioritně se budou snažit zafinancovat evropské fondy,“ řekla Klára Dostálová (ANO).

Další opatření konsolidačního balíčku

„Dopady na města a na kraje jsou podle mě minimalizované. Nalijme si čistého vína, díval jsem se na stav účtů krajů a obcí k poslednímu červnu, jsou tam úspory stovky miliard korun,“ poznamenal předseda sněmovního rozpočtového výboru Josef Bernard (STAN).

Úprava financování evropských dotací je dalším úsporným opatřením, které má snížit zadlužení státu. V tomto případě vláda nepotřebuje souhlas sněmovny. „Zvýšení finanční účasti žadatelů je v Evropské unii všeobecný trend. Ono by k tomu došlo i bez toho konsolidačního balíčku. Toto opatření se týká už pouze těch zbývajících výzev Dohody o partnerství do roku 2027,“ vysvětlil ministr pro místní rozvoj a vicepremiér Ivan Bartoš (Piráti).

Vladyková: Sníží se investiční aktivita obcí

„Pokud bude povinnost obcí více spolufinancovat národní nebo evropské dotace, sníží se jejich investiční aktivita, a pokud města a obce nebudou investovat, bude to mít dopady na celý státní rozpočet,“ řekla ředitelka Svazu měst a obcí Radka Vladyková.

O pomoc státu samosprávy přijdou, ta evropská podpora se liší podle bohatství regionů. Praze Evropská unie zaplatí jen čtyřicet procent ceny projektu, zmíněným středním Čechám sedmdesát procent a méně rozvinutým oblastem osmdesát pět procent. Zbylé peníze si budou muset radnice sehnat samy.