Vědci při výzkumu zjistili, z jakých materiálů je barokní meč moravského hejtmana

Meč zkoumal tým vědců, kteří testovali složení materiálů, puncovní značky, rytiny, tvary i funkčnost. Odborníci při své práci využili i rentgen a tomograf. „Rukojeť i kování pochvy jsou z více než devadesáti procent ze stříbra, ocelová čepel je zdobená zlatým černým leptem a po obou jejích stranách jsou symboly jednorožce. Samotný tvar čepele sice připomíná pozdní středověk, podle vědců je však dílem barokního mečíře, který jen záměrně napodobil starobylý symbol pozemské vlády,“ řekla k výsledkům zkoumání Dana Podhajská z Městského kulturního střediska v Holešově.

Analýza pochvy prokázala, že je dřevěná a také nalomená. Na jejím obnaženém dřevěném korpusu se našla další vrstva organického materiálu, zřejmě papíru. Pod mikroskopem vědci zjistili, že červená látka pochvy je hedvábí s atlasovým typem vazby.

„Odborníci se domnívají, že látka pochází pravděpodobně z Itálie, což by mohl potvrdit rozbor červeného barviva. Pět milimetrů vlákna proto brněnští vědci pošlou až do bruselských laboratoří The Royal Institute for Cultural Heritage, které se na analýzy historických tkanin specializují,“ poznamenala Podhajská.

Meč budou restaurátoři obnovovat

Popis a dokumentace řemeslných postupů a materiálů, kterými byl meč zhotoven, jsou důležité pro jeho chystanou obnovu. Restaurátoři nyní meč mechanicky vyčistí od koroze a starých konzervačních látek.

„Přirozenou patinu na stříbrných částech ale zachovají, protože zvýrazňuje reliéf výzdoby i autentičnost artefaktu. U pochvy ponechají stávající dřevo i textil, přičemž restaurování červeného hedvábí bude záviset na celkovém postupu obnovy pochvy. Cílem restaurátorského zásahu bude v maximální míře zachovat originální materiál,“ řekla Podhajská.