Soud dal za pravdu odpůrcům větrných elektráren u Jívové, ovšem jen částečně. Stavba tak pokračuje

V kopcích nad Šternberkem už ale několik větrných elektráren stojí, konkrétně u obcí Hraničné Petrovice a Horní Loděnice. Nové stožáry mají stát nedaleko. Právě proto by podle krajského úřadu nové větrníky do krajinného rázu víc nezasáhly. Jenže taková úvaha je podle soudu nezákonná.

„Stavba stále disponuje stavebním povolením. Nebylo nařízeno její odstranění. Pro nařízení odstranění stavby nejsou ani splněny základní zákonné podmínky. Naše společnost zahájila stavbu v dobré víře a v souladu s vydaným stavebním povolením. Je také zřejmé, že je oprávněna nadále postupovat ve výstavbě,“ stojí ve vyjádření firmy Synergion Jívová pro ČT.

„Jejich hlavní motivace je to co nejrychleji postavit, ať je to černá stavba, nebo ne. A pak už se nenajde v tomto státě síla, která by byla ochotna to zlikvidovat,“ konstatoval Kapitán.

Vznikla i petice, zastupitelstvo ale stavbu podporuje

V Jívové žije asi šest set lidí. Ne všichni jsou pro výstavbu větrného parku. „Byla tady jednou petice, kde se nasbíralo kolem 170 podpisů od občanů obce,“ řekl obyvatel Jívové Lukáš Šlížek.

Naopak zastupitelstvo výstavbu elektráren podporuje. „V současné době koukáme asi na dvacet větrných elektráren, koukáme na ně zadarmo. Pokud by se tyto větrné elektrárny realizovaly v našem katastru, tak bychom na ně koukali za peníze,“ řekl starosta Jan Pewner (nestr.). Konkrétně by měla do obce každý rok přitéct částka 900 tisíc korun.