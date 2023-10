Pardubice řeší desítky námitek vůči hale, kvůli které měnily územní plán

Místním také chybějí informace o tom, jakou kapacitu by nová hala vlastně měla mít. Na to zatím nedokáže odpovědět ani investor. „Teď z hlavy nevím, to bylo v té žádosti, ale ta měla několik parametrů. Uvidíme, co naši architekti navrhnou, kterou studii vybereme,“ komentoval Dědek.

Třicítka námitek

Na radnici v Pardubicích se teď sešlo zhruba třicet námitek k projektu. Nejsou však jenom od dotčených obyvatel města, ale také od dalších investorů či majitelů okolních pozemků.

„Nevím, jak závažné ty připomínky jsou. Pokud by byly závažné a muselo by dojít ještě k jednomu veřejnému projednání, tak by to samozřejmě celý proces zdrželo,“ reagoval náměstek primátora René Živný (Společně pro Pardubice).

To by znamenalo výraznou komplikaci, zastupitelé totiž umožnili změnu územního plánu, ovšem s podmínkou, že náročný proces Petr Dědek stihne do 18. prosince letošního roku. Zda je termín reálný, se ukáže na závažnosti námitek, které musí nejdříve posoudit krajský úřad.