Soudkyně chtěla uplatit jinou ženu, aby za ni šla na PCR test. Odvolací soud jí potvrdil pokutu

Vodičková chtěla podle verdiktu získat potvrzení o prodělání covidu, které by jí zajistilo cestovatelské, sociální a jiné výhody, aniž by se proti nemoci musela nechat očkovat. Přijala nabídku spoluobžalované Lucie Enzmannové, že test podstoupí plzeňská taxikářka Monika Ulrichová, která v té době covid prodělala.

Soudkyně Vodičková vedla od listopadu 2021 jako pověřená místopředsedkyně úsek insolvenčního soudnictví Krajského soudu v Plzni. Po zahájení jejího trestního stíhání ji loni ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS) dočasně zprostil výkonu soudcovské funkce.

Za podplácení jí hrozil až dvouletý trest. Vinu odmítala, v odvolání argumentovala tím, že certifikát o prodělání covidu nepotřebovala, protože pandemický stav ji nijak neomezoval. Dokládala to četnými zájezdy do zahraničí, které v dané době absolvovala. Namítala také, že i kdyby se skutek stal, nebylo by možné jej kvalifikovat jako podplácení, které zákon vztahuje k obstarání věcí veřejného zájmu.

Ulrichová plánovala zmlácení otce dítěte

Enzmannové soud uložil roční podmínku s dvouletou zkušební dobou. Její sestřenici Ulrichovou pak potrestal nejpřísnější, tedy tříletou podmínkou s pětiletou zkušební dobou a dohledem probačního úředníka. Uznal ji totiž vinnou také z přípravy těžkého ublížení na zdraví.