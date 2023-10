Oprava vozovky uzavřela rampy z Jižní spojky, řidiči musejí počítat s půlhodinovým zpožděním

Velká běžná údržba zahrnuje výměnu povrchů, kdy silničáři vyfrézují vozovku do hloubky deseti centimetrů. Poté položí nový asfaltový povrch a obnoví také dopravní značení.

V první etapě, která potrvá do 14. října, bude uzavřena rampa a zakázáno odbočení od ulice Ke Garážím směrem na most přes Jižní spojku a rovněž vpravo ve směru do centra. Práce znemožní také sjezd z Jižní spojky do ulice Ke Garážím. Objízdná trasa povede po Spořilovské ulici, po 5. května a Brněnské.

Druhá fáze oprav začne 15. října a potrvá do 19. října, kdy silničáři zaberou část ulice Ke Garážím, a sice od křižovatky u Garáže Kačerov směrem na Jižní Spojku. Ve směru od ulice 5. května na Jižní Spojku, směrem do Braníku a dále na Plzeň budou muset řidiči jet přes 5. května, sjezdem na Ryšavého a zpět na 5. května.

Závěrečná fáze oprav zahrnuje zábor části ulice Ke Garážím, konkrétně v prostoru křižovatky u Garáže Kačerov směrem na Jižní spojku. Z ulice 5. května na Jižní spojku bude platit stejná objízdná trasa jako při druhé etapě.