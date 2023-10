Srážku vlaku s pracovníky železnice šetří policie jako podezření na usmrcení z nedbalosti

„Nešťastnou událost, ke které došlo na železniční trati Březnice–Blatná na Strakonicku, vyšetřují kriminalisté oddělení obecné kriminality územního odboru policie Strakonice, kteří ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu usmrcení z nedbalosti,“ uvedla Nováková. V případě prokázání může za tento trestný čin jít viník až na tři roky do vězení nebo dostat trest zákazu činnosti.

Ke srážce došlo v úterý před půl desátou dopoledne. Dva železničáři zemřeli na místě, další dva utrpěli těžká zranění a vrtulník je transportoval do nemocnice. Ve vlaku, který mířil do depa, nebyl žádný cestující. Policisté zkouškou vyloučili, že by strojvedoucí požil alkohol.

Mluvčí Drážní inspekce Martin Drápal v úterý uvedl, že zatím nechce o příčinách nehody spekulovat. „Závěrečná zpráva bude hotová v řádu měsíců,“ řekl.