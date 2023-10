Převaděč, který loni havaroval s migranty u Břeclavi, půjde do vězení

Krajský soud v Brně schválil dohodu o vině a trestu pro převaděče za to, že loni v říjnu ujížděl policii v dodávce s třiceti migranty a havaroval. Do věznice s ostrahou půjde na šest let a devět měsíců. Uhradit má také stovky tisíc korun jako náhradu škody. Při manévrech a hávárii dodávky se zranilo šest migrantů.