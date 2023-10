Začala dlouho plánovaná oprava ústecké Výstupní ulice. Řidiče čekají omezení

Začala oprava značně poničené tříproudé silnice ve Výstupní ulici v Ústí nad Labem. Vyžádá si omezení osobní dopravy. To mělo začít už v pondělí, firma nicméně zatím pracuje na chodnících, a tak byla v úterý dopoledne komunikace průjezdná oběma směry. Počítá se s tím, že pro osobní dopravu bude průjezdný vždy pouze jeden jízdní pruh, a to nejprve z Dobětic do Krásného Března. Provoz veřejné dopravy zůstane zachovaný. Informoval o tom vedoucí odboru dopravy a majetku ústeckého magistrátu Dalibor Dařílek.