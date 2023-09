Nová železnice z Prahy na Benešov by se mohla vyhnout Přírodnímu parku Velkopopovicko

Velkopopovicko považují místní za vzácný kus přírody, který za střet s úřady stojí. Nacházejí se v něm přes dva tisíce hektarů luk, lesů a polí. Zejména Velké Popovice se obávají toho, že plánovaná železniční trať by krajinu poškodila.

„Zářezem, který by byl až patnáct metrů hluboký, by (trať) proťala kopec,“ popsal místostarosta Velkých Popovic Roman Kotrč (nestr.) s tím, že koridor by přírodu úplně zničil.

Proti plánované trase protestovali obyvatelé Velkých Popovic už v červnu. Tento týden je čeká setkání se SŽ. Chtějí na něm představit svůj alternativní návrh.