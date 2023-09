Provozovatelem nemocnice ve Valašském Meziříčí bude dalších 35 let AGEL

Provozovatel bude mít mimo jiné povinnost zachovat rozsah zdravotní péče a do šesti let od uzavření smlouvy vybudovat pavilon následné péče s kapacitou minimálně 30 lůžek a možností rozšíření o další dvě podlaží.

„Za devět let, co jsem starostou, jsem zastupitelstvu nepředkládal důležitější materiál, než je tento. Jde o dosud nejsložitější zakázku v historii našeho města, přípravou jsme strávili stovky hodin,“ uvedl Stržínek.

Příprava byla náročná také podle předsedy představenstva Nemocnice Agel Valašské Meziříčí Milana Leckéšiho, který je také zastupitelem města za ODS. „Byl to náročný akt, koncesní smlouva je novinka v rámci provozování nemocnic. Trvalo to celé dva roky. Obě strany dosáhly výsledku, který je vyrovnaný a vyvážený,“ řekl. Nový pavilon následné péče by měl stát do roku 2030, nemocnice bude také pokračovat s investicemi zejména do technologií a dělat běžné opravy.